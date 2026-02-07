Gara contro il Rayo rinviata, l'Oviedo: "Intraprenderemo azioni presso le autorità competenti"

LaLiga ha rinviato a data da destinarsi la sfida fra Rayo Vallecano e Real Oviedo. La formazione delle Asturie, fanalino di coda del torneo, ha diramato un comunicato in seguito alla decisione arrivata: "Il Real Oviedo esprime il suo profondo rammarico per il grave inconveniente causato e per la sostanziale alterazione delle condizioni di disponibilità dei giocatori che colpisce direttamente la nostra squadra, tenendo conto della posizione in classifica e dell'importanza dei punti in palio per entrambe le entità. Di conseguenza, il Club annuncia che studierà e intraprenderà tutte le opportune azioni regolamentari presso le autorità competenti, al fine di salvaguardare il risultato della partita e garantire condizioni competitive eque.

Questa decisione rappresenta un chiaro danno per il nostro club, dal punto di vista sportivo, organizzativo ed economico, poiché è avvenuta dopo che la squadra era già partita, nonché per i nostri tifosi e i media che avevano programmato di assistere alla partita. Il Club esprime la sua solidarietà ed empatia alla squadra, allo staff tecnico e ai tifosi del Rayo Vallecano alla luce della situazione che stanno vivendo, resa pubblica ieri attraverso un comunicato dell'Associazione spagnola dei calciatori (AFE).

Il Real Oviedo riconosce inoltre che le autorità competenti hanno dato priorità all'integrità fisica e alla sicurezza dei giocatori, principi fondamentali che devono prevalere in qualsiasi circostanza nell'ambito della pratica sportiva professionistica".