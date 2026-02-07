Real, Arbeloa sul caso Negreira: "Il più grande scandalo del calcio spagnolo è irrisolto"

In vista della gara contro il Valencia, il tecnico del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha parlato in conferenza stampa: "Utilizzerò tutti i giocatori a mia disposizione per vincere la partita. Non è importante solo schierare i migliori undici ogni volta, ma i migliori undici per ogni partita, a seconda dell'avversario che affronteremo. Ogni giocatore ha il suo ruolo preferito, quello in cui si sente più a suo agio, ma sono tutti disponibili ad aiutare la squadra. Il Valencia ha sempre una grande squadra e ottimi allenatori.

È una città in cui ci sentiamo amati dai tifosi del Real Madrid e c'è sempre un'atmosfera fantastica. Per ogni squadra, battere il Real Madrid è una delle sfide più importanti dell'anno. Lo sarà anche per il Valencia, e la difficoltà sarà immensa. Riposo dei giocatori? Considero la pianificazione un processo organizzativo per preparare i giocatori al meglio per la settimana. Antonio Pintus è molto importante per noi e nessuno mette in discussione questi piani. Da quando ho preso in carico la squadra fino alla partita contro il Rayo Vallecano, hanno avuto solo due giorni di riposo.

La nostra pianificazione è studiata in modo che i giocatori arrivino nelle migliori condizioni per una settimana con un carico di lavoro intenso. Il caso Negreira? Nessuno capisce perché, a tutt'oggi, il più grande scandalo nella storia del calcio spagnolo rimanga irrisolto. E questo capita a tutti".