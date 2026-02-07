Wolfsburg-Dortmund, formazioni ufficiali: Kovac tenta l'assalto al Bayern
Di seguito le formazioni ufficiali di Wolfsburg-Borussia Dortmund, valida per la 21ª giornata di Bundesliga:
WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Fischer, Vavro, Koulierakis, Belocian; Eriksen, Arnold; Daghim, Shiogai, Paredes; Amoura. All. Daniel Bauer
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Sule, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. All. Niko Kovac.
La 21a giornata
Venerdì 6 febbraio
Union Berlino - Eintracht Francoforte 1-1
Sabato 7 febbraio
Friburgo - Werder Brema
Heidenheim - Amburgo
Mainz - Augsburg
St. Pauli - Stoccarda
Wolfsburg - Borussia Dortmund
Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen
Domenica 8 febbraio
Colonia - Lipsia
Bayern Monaco - Hoffenheim
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 51
2. Borussia Dortmund 45
3. Hoffenheim 42
4. Stoccarda 39
5. Lipsia 36
6. Bayer Leverkusen 35
7. Eintracht Francoforte 28
8. Friburgo 27
9. Union Berlino 25
10. Colonia 23
11. Augsburg 22
12. Borussia Monchengladbach 21
13. Amburgo 19
14. Wolfsburg 19
15. Werder Brema 19
16. Mainz 18
17. St. Pauli 14
18. Heidenheim 13
MARCATORI
22 reti: Kane (Bayern Monaco)
11 reti: Undav (Stoccarda)
10 reti: Olise e Diaz (Bayern Monaco), Tabakovic (Borussia Monchengladbach)
8 reti: Kramaric (Hoffenheim), Guirassy (Borussia Dortmund), Burkardt (Eintracht Francoforte)
7 reti: Diomande (Lipsia), Amiri (Mainz), Amoura (Wolfsburg), El Mala (Colonia)