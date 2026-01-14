Paul Pogba, il sogno Mondiale si allontana: il centrocampista ancora fermo per infortunio

Un mese dopo l’infortunio al polpaccio sinistro, Paul Pogba non ha ancora ripreso ad allenarsi con il gruppo e il suo ritorno in campo sembra sempre più lontano. Il sogno del 32enne ex centrocampista della Juventus di tornare a vestire la maglia dei Bleus in vista della Coppa del Mondo appare compromesso.

Il giocatore si era infortunato il 13 dicembre, alla vigilia della sfida persa contro il Marsiglia (0-1), durante un allenamento. L’infortunio lo ha costretto a rinunciare agli ultimi quattro incontri del Monaco e lo terrà fuori anche nel prossimo match di Ligue 1 contro il Lorient, in programma venerdì. Il Monaco aveva accettato fin dall’inizio il rischio di un recupero complicato, ma la speranza di vedere Pogba protagonista a pieno regime, e non solo in pochi minuti sparsi qua e là, si affievolisce di giorno in giorno. La squadra sente la mancanza di un centrocampista capace di incidere sia a livello tecnico che tattico, e il francese resta fermo ai box in attesa di completare la riabilitazione.

Il suo staff medico monitora quotidianamente le condizioni del giocatore, ma al momento non ci sono certezze sui tempi di rientro. Per Pogba, l’obiettivo primario resta tornare a disposizione della nazionale francese per un Mondiale che avrebbe rappresentato l’ultimo grande traguardo della sua carriera internazionale. Fino a quando il polpaccio non sarà pienamente recuperato, però, il suo sogno rischia di rimanere in sospeso.