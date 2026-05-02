L'Inghilterra in 'aiuto' della Juventus? Coventry e Leeds mettono nel mirino Lois Openda

Il riscatto forzato di Lois Openda si è trasformato in un vero e proprio incubo finanziario per la Juventus. In casa bianconera è ormai scattato da qualche settimana l'obbligo di riscatto da 40 milioni di euro per il calciatore belga concordato la scorsa estate con il Lipsia. Una cifra enorme per un attaccante che in questa stagione ha deluso profondamente le aspettative, con un solo gol all'attivo e pochissimi minuti giocati.

Eppure a venire in soccorso delle casse bianconere potrebbe arrivare la Premier League. Come infatti riferito da SportWitness, Openda sarebbe finito nel mirino del neopromosso Coventry City. Il club inglese, guidato da Frank Lampard, ha avviato i primi contatti esplorativi. L'idea sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, una formula che tutela gli inglesi e permetterebbe ai bianconeri di alleggerire il monte ingaggi.

Ma il Coventry non sarebbe l'unica squadra che segue da vicino gli sviluppi sull'attaccante belga. Anche il Leeds infatti osserva da vicino con interesse le posse che potrebbe fare la Juventus, disposta a mostrare massima flessibilità sulla formula della cessione.