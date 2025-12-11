L'ennesima follia del Camerun: convocato un giocatore della sesta serie brasiliana

Un giocatore della sesta divisione brasiliana è stato convocato per la Coppa d’Africa. La chiamata di Arnaud Mael Kamdem con il Camerun ha dell’incredibile: centrocampista classe 1998, fino a poche settimane fa giocava nel Sinop Sport Clube, formazione del Mato Grosso che milita nei campionati regionali brasiliani. .

Anche in patria la notizia ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, sebbene Kamdem non sia del tutto sconosciuto: ha militato nelle selezioni giovanili, in particolare nell'U20, e la sua convocazione è stata facilitata dal rapporto di fiducia con il nuovo selezionatore David Pagou (scelto da Eto'o per rimpiazzare Brys, una decisione che ha scatenato l'ennesima bufera tra la federazione e il governo camerunese), che lo ha allenato alla Renaissance de Ngoumou e lo conosce bene. Il forfait di Brice Ambina (Vålerenga) ha inoltre spalancato la porta alla sua prima chiamata tra i grandi.

Secondo quanto filtra dalla selezione, la scelta di Pagou non si è basata esclusivamente sul valore tecnico, ma su affidabilità e conoscenza reciproca. Alcuni giocatori di campionati più competitivi - dalla Ligue 2 al Championship fino alla Super League svizzera - sono stati scartati, mentre figure storiche come Onana, Aboubakar e Choupo-Moting non sono state convocate, segnando un netto rinnovamento dell’organico.

Per Kamdem, la convocazione rappresenta una straordinaria opportunità: se riuscirà a farsi notare nel torneo, la sua carriera potrebbe compiere un vero e proprio salto di qualità. Un percorso atipico: dopo aver militato in dieci club brasiliani poco noti, ora potrebbe trovare finalmente il suo momento di gloria in Africa.