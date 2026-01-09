Ufficiale Peart-Harris riparte dalla Championship: il Brentford lo cede all'Oxford United

L’Oxford United annuncia l’arrivo in prestito fino al termine della stagione di Myles Peart-Harris dal Brentford. Il centrocampista offensivo classe 2002 approda agli U’s con l’obiettivo di dare nuova linfa a una squadra in piena lotta per la permanenza in Championship. Reduce da una stagione importante allo Swansea, dove ha collezionato 30 presenze impreziosite da quattro gol e tre assist, Peart-Harris porta con sé anche l’esperienza maturata in precedenza con Forest Green Rovers e Portsmouth. Nelle ultime settimane il giocatore ha trovato spazio anche in Premier League, facendo registrare la sua quarta presenza nella massima serie inglese da subentrato nel successo per 4-2 del Brentford contro l’Everton.

Il trasferimento è stato definito in tempo utile per rendere il giocatore disponibile già per la sfida di FA Cup di venerdì contro l’MK Dons. “Non vedo l’ora di iniziare e lasciare il segno. È un accordo a breve termine, ma per me è una grande opportunità per dimostrare le mie qualità e avere un impatto reale nel campionato”, ha dichiarato Peart-Harris ai canali ufficiali del club. “Mi piace segnare e creare occasioni, ma sono anche orgoglioso di lavorare duro per la squadra”.

L'Oxford occupa attualmente il 23° posto in classifica, a tre punti dalla salvezza, ed è il quarto peggior attacco della Championship con 25 reti segnate. “Myles è un giocatore diretto, con fisicità, velocità e intelligenza per incidere subito”, ha spiegato il responsabile delle operazioni calcistiche Ed Waldron. “Ci garantisce qualità e versatilità negli ultimi trenta metri, oltre a un’etica del lavoro che apprezziamo molto”.