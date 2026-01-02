Tottenham, Frank torna a Brentford: "Emozionante tornare nello stadio dove sono stato 7 anni"

Tottenham e Brentford hanno aperto il 2026 con un pareggio a reti inviolate ma la partita è stata l'occasione per Thomas Frank di tornare al Gtech Community Stadium, dove vi ha allenato dal 2017 alla scorsa estate. "È stato un momento molto bello, sicuramente reciproco: per me nei confronti dei tifosi e del club, e per loro nei miei confronti", ha detto Frank a Sky Sports UK dopo la partita. "Sono stato qui sette anni come capo allenatore, è una cosa grandiosa. Abbiamo vissuto tanti momenti magici insieme. È stato un momento piacevole prima della partita e poi è tornato tutto come al solito e abbiamo fatto di tutto per provare a vincere".

Sulla partita, Frank ha aggiunto: "Difensivamente abbiamo giocato molto bene e questo è un aspetto positivo, ma allo stesso tempo abbiamo commesso troppi errori non forzati. Quando eravamo in attacco, ci è mancato il tocco decisivo. Il primo passo su cui migliorare è quello di fare meno errori, poi il passo successivo è lavorare sugli schemi offensivi e sulla struttura, e continuare a impegnarci molto".

Infine, sulla cessione di Brennan Johnson: "Bergvall e Xavi Simons torneranno presto in squadra, sono opzioni offensive. Quindi, questo è un elemento. Speriamo che anche Solanke a un certo punto torni e dia una mano alla squadra, e a quel punto dovrebbe andare tutto bene. Poi, come ho detto, siamo sul mercato e stiamo cercando di fare tutto il possibile per vedere se possiamo migliorare la squadra, ma è un mercato difficile a gennaio e dobbiamo essere calmi e prendere le decisioni giuste".