Guardiola avvisa il City: "Se vogliamo confermarci campioni, dobbiamo vincerle tutte"

Pep Guardiola ha lanciato un messaggio chiaro: il Manchester City potrà confermarsi campione della Premier League solo vincendo ogni singola partita da qui alla fine. "Nella situazione in cui ci troviamo, dobbiamo vincerle tutte, altrimenti non avremo alcuna possibilità di lottare fino all'ultimo", ha dichiarato il tecnico catalano. Guardiola è consapevole che il margine d'errore si è azzerato: "Dobbiamo fare tantissimi punti. Non siamo stati abbastanza costanti durante la stagione e abbiamo lasciato per strada punti che avremmo dovuto portare a casa. Per questo ora non abbiamo alternative".

""Dobbiamo vincere le nostre partite, non importa quando giocheremo"

Il tecnico non vuole guardare al calendario o ai risultati altrui, ma si concentra esclusivamente sul rendimento dei suoi: "Dobbiamo vincere le nostre partite, non importa se giocheremo prima o dopo i nostri rivali. Mancano poche sfide alla fine della Premier League, quindi ogni singolo match deve essere una vittoria". Questa determinazione nasce dalla necessità di rincorrere l'Arsenal, che al momento guida la classifica con un vantaggio consistente, obbligando i Citizens a una marcia perfetta per sperare nel sorpasso.

Attualmente al City restano otto partite da giocare, due in più rispetto ai Gunners. Sebbene la squadra di Londra abbia nove punti di vantaggio, il City ha virtualmente il destino nelle proprie mani: con due gare da recuperare e lo scontro diretto in casa ancora da disputare, i campioni in carica possono ancora controllare la corsa al titolo.