Pericolo Bayern per il PSG: al Parc des Princes arriva la squadra che sa solo vincere

Il Bayern Monaco si presenta al Parc des Princes in uno stato di forma straordinario: 15 vittorie su 15 partite in tutte le competizioni. Sabato i bavaresi hanno dominato il Bayer Leverkusen con un netto 3-0, nonostante un ampio turnover, confermando il loro ruolo di leader incontrastato della Bundesliga. Domani sera affronteranno il Paris Saint-Germain in uno dei match più attesi della fase a gironi di Champions League.

L’allenatore belga Vincent Kompany, consapevole della difficoltà dell’impegno, ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi uomini e agli avversari:

"Abbiamo vinto 15 partite, è fantastico, ma dobbiamo continuare. Non è ancora abbastanza. Sono entusiasta di affrontare il PSG, arriviamo con tanta energia e fiducia. Deve essere una partita rock’n’roll. Loro hanno fiducia, noi abbiamo fiducia: sarà uno spettacolo. Ci siamo guadagnati il diritto di giocarla con tutto l’entusiasmo possibile", ha dichiarato.

Kompany ha poi definito l’incontro come una sfida tra "il meglio del calcio europeo". In vista del big match, il tecnico ha concesso un turno di riposo a diversi titolari contro il Leverkusen, tra cui Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Dayot Upamecano e Aleksandar Pavlović, per preservarne la condizione.

"Possiamo affrontare questa gara con serenità, senza preoccuparci della forma fisica", ha concluso l’allenatore, pronto a misurarsi con il PSG in una sfida che promette scintille.