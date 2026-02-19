Playoff Conference League, i parziali: Sarr scuote il Crystal Palace, AZ Alkmaar bloccato

Sono finiti anche i parziali delle gare di Conference League delle 18:45 di oggi, valide per l'andata dei playoff e in vista della qualificazione agli ottavi del torneo targato UEFA. I finlandesi del KuPS sono sotto di due gol, i polacchi del Lech prenotano un buon risultato in attesa della ripresa. Pari a reti bianche tra il Noah e gli olandesi dell'AZ Alkmaar, il Losanna sorprende il Sigma Olomouc con la rete di Butler-Oyedeji , Sarr invece salva la faccia al Crystal Palace nel confronto con i modesti bosniaci del Zrinjski (1-0).

I parziali delle 18:45 di Conference League

KuPS - Lech 0-2: 9' Kozubal (L), 41' Ismaheel (L)

Noah - AZ Alkmaar 0-0

Sigma Olomouc - Losanna 0-1: 22' Butler-Oyedeji (L)

Zrinjski - Crystal Palace 0-1: 44' Sarr (C)

Le partite delle 21:00

Drita - Celje

Jagiellonia - Fiorentina

Omonia - Rijeka

Shkendija - Samsunspor