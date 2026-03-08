Mourinho contro Farioli, ultima chance per il Benfica, il Porto per lo strappo: le formazioni
Prosegue la 25esima giornata della Primeira Liga portoghese. Alle 19 il fischio d'inizio di Benfica-Porto, che può dire molto sulla lotta per il titolo. I Dragoes di Francesco Farioli comandano al momento la classifica a +3 sullo Sporting (che ha una gara giocata in più) ed a +7 dallo stesso Benfica.
Per il Porto si tratta dunque l'occasione di dare lo strappo decisivo per la vittoria del campionato, mentre per la squadra di José Mourinho è forse l'ultima opportunità di rimettere tutto in discussione.
Le formazioni ufficiali di Porto-Benfica
Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Martim Fernandes; Alan Varela, Froholdt, Gabri Veiga; Pepe, Pietuszewki, Deniz Gul. Allenatore: Francesco Farioli.
Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dah,; Enzo, Rios; Prestsianni, Rafa, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: José Mourinho.
Venerdì 6 marzo 2026
FC Famalicão — FC Arouca 1-0
Sabato 7 marzo 2026
FC Alverca — AVS 0-0
Moreirense — CD Nacional 1-1
SC Braga — Sporting CP 2-2
Estoril Praia — Casa Pia 0-0
Domenica 8 marzo 2026
Estrela Amadora — Gil Vicente
Benfica — Porto
Santa Clara — Vitória
Lunedì 9 marzo 2026
CD Tondela — Rio Ave
La classifica aggiornata
FC Porto — 65 punti (24 partite giocate)
Sporting CP — 62 (25)
SL Benfica — 58 (24)
SC Braga — 46 (25)
Gil Vicente FC — 40 (24)
FC Famalicão — 39 (25)
Moreirense FC — 35 (25)
GD Estoril Praia — 34 (25)
Vitória SC — 32 (24)
FC Alverca — 28 (25)
FC Arouca — 26 (25)
CF Estrela Amadora — 24 (24)
Casa Pia AC — 24 (25)
CD Nacional — 22 (25)
Rio Ave FC — 21 (24)
CD Santa Clara — 19 (24)
CD Tondela — 19 (24)
AVS FS — 10 (25)