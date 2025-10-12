Portogallo, Roberto Martinez: "Il gol di Neves un segno: vogliamo realizzare il sogno di Diogo"

Nel post partita di Portogallo-Irlanda, gara vinta dalla formazione lusitana nel finale per 1-0, il ct Roberto Martinez ha parlato così in conferenza stampa: “È stata la partita che ci aspettavamo. L'Irlanda è stata migliore di quanto visto al ritiro di settembre. Erano in difficoltà dopo la partita con l'Armenia e ci aspettavamo una reazione e questa aggressività. Hanno giocato molto bene. Ma per noi era importante non agitarci, non perdere la concentrazione, e aprire i contropiedi e creare calci piazzati. Abbiamo avuto 9 calci d'angolo, contro gli 0 dell'Irlanda. Loro non hanno tirato in porta. Nel complesso, la prestazione senza palla è stata molto buona. Dovevamo segnare subito, ma mi è piaciuta molto la resilienza e i valori della squadra; non abbiamo perso il controllo... È stata una vittoria combattuta ma meritata".

Sugli aiuti dalla panchina: “È importante. I giocatori arrivano con le idee chiare, e questo rende la squadra costante. L’ingresso di Goncalo Ramos? Lui è entrato molto bene, al momento giusto per evitare di aprire quello che l'Irlanda stava cercando di fare”.

Sul gol di Joao Neves dedicato all’amico Diogo Jota: “Diogo è con noi. È una forza speciale e oggi è stata una festa. È un altro segno. Un segno di responsabilità e di continuare a realizzare il sogno di Diogo, che è il sogno di tutti”.