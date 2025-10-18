Postecoglou è durato solo 39 giorni al Forest: è il regno più breve in Premier dopo Allardyce

"Datemi tempo, la storia finisce sempre con me e un trofeo". E invece questa volta ad Ange Postecoglou di tempo non ne è stato concesso, non oltre i 39 giorni trascorsi sulla panchina del Nottingham Forest. A ragion veduta, stando alla spiegazione della motivazione che ha spinto il club a licenziare con effetto immediato l'allenatore australiano di 60 anni. "A seguito di una serie di risultati e prestazioni deludenti".

E infatti basta vedere la media punti di Postecoglou dopo 8 partite, tra 5 di Premier League, 2 di Europa League e una - con tanto di eliminazione - di Carabao Cup: 0,25 punti. Senza nemmeno una vittoria. Un bottino ridotto quasi all'osso e per nulla allineato con le ambizioni europee e vincenti presentate invece dal proprietario, Evangelos Marinakis, nel momento in cui ha presentato il tecnico che ha preso il posto di Nuno Espirito Santo.

Appena 5 mesi fa vinceva l'Europa League con il Tottenham. Ora una classifica rispecchia appieno la catastrofica gestione di Postecoglou al Nottingham Forest. Infatti, nei regni più brevi di un tecnico in Premier League troviamo l'australiano di 60 anni al secondo posto, alle spalle del solo Sam Allardyce al Leeds.