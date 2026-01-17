Premier League, i risultati: Rosenior, ecco la prima gioia col Chelsea. Al West Ham il derby
Si sono concluse le partite della ventiduesima giornata di Premier League. Questo sabato sarà ricordato come quello del primo successo di Rosenior sulla panchina del Chelsea: 2-0 al Brentford grazie alle reti di Joao Pedro e Palmer. Clamoroso nel derby tra Tottenham e West Ham: al 93' fanno festa gli Hammers con Wilson.
Passo falso del Liverpool, che contro il Burnley non va oltre l'1-1. Vince il Sunderland contro il Crystal Palace, in rimonta, così come il Leeds contro il Fulham. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.
Chelsea-Brentford 2-0 - 26' Joao Pedro (C); 76' Palmer (C)
Leeds-Fulham 1-0 - 91' Nmecha (L)
Liverpool-Burnley 1-1 - 42' Wirtz (L); 65' Edwards (B)
Sunderland-Crystal Palace 2-1 - 30' Pino (C); 33' Le Fee (S); 71'Brobbey (S)
Tottenham-West Ham 1-2 - 15' Summerville (W); 63' Romero (T); 93' Wilson (W)
Sabato 17 gennaio
Manchester United-Manchester City 3-0
Chelsea-Brentford 2-0
Leeds-Fulham 1-0
Liverpool-Burnley 1-1
Sunderland-Crystal Palace 2-1
Tottenham-West Ham 1-2
Nottingham Forest-Arsenal
Domenica 18 gennaio
Wolverhampton-Newcastle
Aston Villa-Everton
Lunedì 19 gennaio
Brighton-Bournemouth
Classifica aggiornata
1. Arsenal 49 punti
2. Manchester City 43*
3. Aston Villa 43
4. Liverpool 36*
5. Manchester United 35*
6. Chelsea 34*
7. Brentford 33*
8. Sunderland 33*
9. Newcastle 32
10. Fulham 31*
11. Brighton 29
12. Everton 29
13. Crystal Palace 28*
14. Tottenham 27*
15. Bournemouth 26
16. Leeds 26*
17. Nottingham Forest 21
18. West Ham 17*
19. Burnley 13*
20. Wolverhampton 7
* una partita in più