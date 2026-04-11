Premier League, Liverpool ok contro il Fulham: quinto posto ora più al sicuro
Successo importante per la classifica del Liverpool, che ad Anfield ha battuto il Fulham con un netto 2-0 ottenuto già nel primo tempo. I Reds sono passati in vantaggio al 36’ con un gol di Rio Ngumoha (assist di Florian Wirtz) e hanno raddoppiato al 40’ grazie a Mohamed Salah, servito da Cody Gakpo. Il Fulham non è riuscito a reagire nella ripresa e con questo ko resta nella parte centrale della classifica. Come detto, tre punti preziosi per i Reds nella corsa alla Champions League.
La 32a giornata
Venerdì 10 aprile
West Ham - Wolverhampton 4-0
Sabato 11 aprile
Arsenal - Bournemouth 1-2
Brentford - Everton 2-2
Burnley - Brighton 0-2
Liverpool - Fulham 2-0
Domenica 12 aprile
Crystal Palace - Newcastle
Nottingham Forest - Aston Villa
Sunderland - Tottenham
Chelsea - Manchester City
Lunedì 13 aprile
Manchester United - Leeds
La classifica
Arsenal 70
Manchester City 61
Manchester Utd 55
Aston Villa 54
Liverpool 52
Chelsea 48
Brentford 47
Everton 47
Brighton 46
Bournemouth 45
Fulham 44
Sunderland 43
Newcastle 42
Crystal Palace 39
Leeds 33
Nottingham 32
West Ham 32
Tottenham 30
Burnley 20
Wolverhampton 17