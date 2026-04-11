Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Premier League, Liverpool ok contro il Fulham: quinto posto ora più al sicuro

Premier League, Liverpool ok contro il Fulham: quinto posto ora più al sicuroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 20:22Calcio estero
Simone Lorini

Successo importante per la classifica del Liverpool, che ad Anfield ha battuto il Fulham con un netto 2-0 ottenuto già nel primo tempo. I Reds sono passati in vantaggio al 36’ con un gol di Rio Ngumoha (assist di Florian Wirtz) e hanno raddoppiato al 40’ grazie a Mohamed Salah, servito da Cody Gakpo. Il Fulham non è riuscito a reagire nella ripresa e con questo ko resta nella parte centrale della classifica. Come detto, tre punti preziosi per i Reds nella corsa alla Champions League.

La 32a giornata
Venerdì 10 aprile
West Ham - Wolverhampton 4-0

Sabato 11 aprile
Arsenal - Bournemouth 1-2
Brentford - Everton 2-2
Burnley - Brighton 0-2
Liverpool - Fulham 2-0

Domenica 12 aprile
Crystal Palace - Newcastle
Nottingham Forest - Aston Villa
Sunderland - Tottenham
Chelsea - Manchester City

Lunedì 13 aprile
Manchester United - Leeds

La classifica
Arsenal 70
Manchester City 61
Manchester Utd 55
Aston Villa 54
Liverpool 52
Chelsea 48
Brentford 47
Everton 47
Brighton 46
Bournemouth 45
Fulham 44
Sunderland 43
Newcastle 42
Crystal Palace 39
Leeds 33
Nottingham 32
West Ham 32
Tottenham 30
Burnley 20
Wolverhampton 17

Articoli correlati
Liverpool, Bayern e Barça in campo tra poco: Ngumoha preferito a Chiesa, Kane a riposo... Liverpool, Bayern e Barça in campo tra poco: Ngumoha preferito a Chiesa, Kane a riposo
Ibrahima Konate, più Liverpool che Real Madrid. Dopo una stagione molto deludente... Ibrahima Konate, più Liverpool che Real Madrid. Dopo una stagione molto deludente
L'Arsenal vuole allungare ma il City non molla: la 32 giornata di Premier League L'Arsenal vuole allungare ma il City non molla: la 32 giornata di Premier League
Altre notizie Calcio estero
Real Madrid furioso: la gomitata di Reis a Mbappé era da rigore, accuse di censura... Real Madrid furioso: la gomitata di Reis a Mbappé era da rigore, accuse di censura a LaLiga
Ultimo, a 45 punti dal penultimo posto e senza vittorie da 37 turni: i tristi record... Ultimo, a 45 punti dal penultimo posto e senza vittorie da 37 turni: i tristi record dello Sheffield
Ligue 1, pari della paura tra Auxerre e Nantes: passettino in avanti per entrambe... Ligue 1, pari della paura tra Auxerre e Nantes: passettino in avanti per entrambe in classifica
Super Lig, il Fenerbahce mette pressione al Galatasaray: finisce 4-0 col Kayserispor... Super Lig, il Fenerbahce mette pressione al Galatasaray: finisce 4-0 col Kayserispor
"Non spendete nemmeno 1 centesimo allo stadio". I tifosi del 'Gladbach contro la... "Non spendete nemmeno 1 centesimo allo stadio". I tifosi del 'Gladbach contro la Red Bull
4-1 all'Espanyol e +9 sul Real a 7 gare dal termine: il Barcellona vede il 29° titolo... 4-1 all'Espanyol e +9 sul Real a 7 gare dal termine: il Barcellona vede il 29° titolo spagnolo
Bundelisga, 5-0 Bayern sul St. Pauli: il Meisterschale può arrivare già nel prossimo... Bundelisga, 5-0 Bayern sul St. Pauli: il Meisterschale può arrivare già nel prossimo weekend
Premier League, Liverpool ok contro il Fulham: quinto posto ora più al sicuro Premier League, Liverpool ok contro il Fulham: quinto posto ora più al sicuro
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso, che errore lasciare fuori Zaniolo: altro che gruppo, Milan-Udinese aumenta i rimpianti
Immagine top news n.1 Milan ko, Rabiot ai tifosi: “Deluso dai fischi a Leao: brutti. Allegri? Era tranquillo…”
Immagine top news n.2 Milan, Allegri: "Piazzamento Champions a rischio, il cambio di modulo non c'entra"
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 Juventus, Boga titolare con l'Atalanta: il motivo e le condizioni di Jonathan David
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: ora il Milan deve guardarsi indietro. Como e Juve in agguato
Immagine top news n.6 Altro che rimonta Scudetto, il Milan si è fermato. San Siro è terra dell’Udinese: 0-3 tra i fischi
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: scatto salvezza del Torino, il Cagliari sorpassa la Fiorentina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
Immagine news podcast n.4 Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tutto (o quasi) il bello e il brutto di avere Keinan Davis riassunto in Milan-Udinese di oggi
Immagine news Serie A n.2 Tutto il dolore di Schuurs: "Una sera ho detto alla mia ragazza che speravo di non svegliarmi"
Immagine news Serie A n.3 Incubi Champions per il Milan, Leao fischiato. Chivu: "Como come tutte": le top news delle 22
Immagine news Serie A n.4 Boga risolve problemi: errore in difesa dell'Atalanta, la Juventus è in vantaggio a Bergamo
Immagine news Serie A n.5 Milan, contestazioni a Leao. Allegri: "Non è questione di Rafa o no, serve altro in attacco"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Giulini: "Contestazione inopportuna. Con nuovi fondi potrei non aver più maggioranza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Olzer amaro dopo il ko contro la Samp: "Fa più male così, ma restiamo fiduciosi"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Gorgone: "Fino a dieci minuti dalla fine eravamo salvi. Obiettivo solo rimandato"
Immagine news Serie B n.3 Iannarilli, gol al 95' e liberazione emotiva: "Dopo mesi difficili, è una gioia immensa"
Immagine news Serie B n.4 Monza-Bari 2-0, le pagelle: Pessina leader, Caso spacca la partita. Rao in ombra
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Monza piega il Bari e vola al secondo posto: decidono Obiang e Pessina
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, Guiu: "Piano piano mi sto allenando per arrivare al livello in cui so di poter stare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Nanni carica i suoi: "Servono tre punti contro l'Inter U23 per lo slancio finale"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Corini mastica amaro: "Prestazione importante, ma serve più rispetto"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Vicenza e Ascoli a valanga. I marchigiani volano in vetta da soli
Immagine news Serie C n.4 Bucchi carica l'Arezzo: "Ci servono 9 punti di qui alla fine, e vogliamo andare a prenderceli"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i parziali delle 17:30: il Vicenza vince sul Verona, Forlì corsaro ad Ascoli
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati della 36ª giornata: soli pari nel Girone B, nell'A cade l'Union Brescia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…