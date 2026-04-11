Premier League, Liverpool ok contro il Fulham: quinto posto ora più al sicuro

Successo importante per la classifica del Liverpool, che ad Anfield ha battuto il Fulham con un netto 2-0 ottenuto già nel primo tempo. I Reds sono passati in vantaggio al 36’ con un gol di Rio Ngumoha (assist di Florian Wirtz) e hanno raddoppiato al 40’ grazie a Mohamed Salah, servito da Cody Gakpo. Il Fulham non è riuscito a reagire nella ripresa e con questo ko resta nella parte centrale della classifica. Come detto, tre punti preziosi per i Reds nella corsa alla Champions League.

La 32a giornata

Venerdì 10 aprile

West Ham - Wolverhampton 4-0

Sabato 11 aprile

Arsenal - Bournemouth 1-2

Brentford - Everton 2-2

Burnley - Brighton 0-2

Liverpool - Fulham 2-0

Domenica 12 aprile

Crystal Palace - Newcastle

Nottingham Forest - Aston Villa

Sunderland - Tottenham

Chelsea - Manchester City

Lunedì 13 aprile

Manchester United - Leeds

La classifica

Arsenal 70

Manchester City 61

Manchester Utd 55

Aston Villa 54

Liverpool 52

Chelsea 48

Brentford 47

Everton 47

Brighton 46

Bournemouth 45

Fulham 44

Sunderland 43

Newcastle 42

Crystal Palace 39

Leeds 33

Nottingham 32

West Ham 32

Tottenham 30

Burnley 20

Wolverhampton 17