Ultimo, a 45 punti dal penultimo posto e senza vittorie da 37 turni: i tristi record dello Sheffield

Un record decisamente indesiderato per lo Sheffield Wednesday: con il pari senza reti di oggi, il club inglese arriva a 37 partite consecutive senza vittorie, la striscia negativa più lunga nella storia della Football League. Un digiuno di successi che sembra non avere fine e che condanna la squadra a un primato di cui avrebbe fatto volentieri a meno.

La Football League esiste dal lontano 1888 e, in oltre un secolo di calcio inglese, nessuna squadra era mai arrivata a collezionare una sequenza di risultati così disastrosa. Mai nessuno prima d'ora era rimasto a secco di vittorie per un periodo di tempo tanto prolungato.

-4 in classifica, a 45 punti di distanza dal penultimo posto

La situazione dello Sheffield Wednesday è precipitata drasticamente non solo per i risultati sul campo, ma anche per pesanti vicende extra-calcistiche. Il club si ritrova a -4 in classifica a causa di una penalizzazione complessiva di 12 punti inflitta dalla Football League per la violazione delle norme sulla sostenibilità finanziaria (Profitability and Sustainability Rules). Nello specifico, la sanzione è legata alla vendita dello stadio Hillsborough da parte del proprietario Dejphon Chansiri a una sua stessa società, operazione effettuata per gonfiare i ricavi e rientrare nei parametri di bilancio.