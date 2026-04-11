Ligue 1, pari della paura tra Auxerre e Nantes: passettino in avanti per entrambe in classifica
Auxerre e Nantes si sono divise la posta in un noioso 0-0 nella prima gara di questo sabato di Ligue 1. Le due squadre, entrambe invischiate nella lotta per non retrocedere, sono rimaste invischiate in una partita bloccata, con poche emozioni e tante imprecisioni. Il portiere di casa Leon è stato il migliore in campo con alcuni interventi decisivi. Un punto prezioso soprattutto per l'Auxerre nella corsa salvezza, ma per arrivare all'obiettivo servirà ancora tanto.
La 29a giornata
Venerdì 10 aprile
Paris FC - Monaco 4-1
Olympique Marsiglia - Metz 3-1
Sabato 11 aprile
Auxerre - Nantes 0-0
Rennes - Angers
Domenica 12 aprile
Nizza - Le Havre
Tolosa - Lille
Lione - Lorient
Mercoledì 13 maggio
Brest - Strasburgo
Lens - Paris Saint-Germain
CLASSIFICA
PSG 63
Lens 59
Marsiglia 52
Lilla 50
Monaco 49
Lione 48
Rennes 47
Strasburgo 43
Lorient 38
Tolosa 37
Brest 36
Paris FC 35
Angers 33
Le Havre 28
Nizza 27
Auxerre 24
Nantes 19
Metz 15