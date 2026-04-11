Ligue 1, pari della paura tra Auxerre e Nantes: passettino in avanti per entrambe in classifica

Auxerre e Nantes si sono divise la posta in un noioso 0-0 nella prima gara di questo sabato di Ligue 1. Le due squadre, entrambe invischiate nella lotta per non retrocedere, sono rimaste invischiate in una partita bloccata, con poche emozioni e tante imprecisioni. Il portiere di casa Leon è stato il migliore in campo con alcuni interventi decisivi. Un punto prezioso soprattutto per l'Auxerre nella corsa salvezza, ma per arrivare all'obiettivo servirà ancora tanto.

La 29a giornata

Venerdì 10 aprile

Paris FC - Monaco 4-1

Olympique Marsiglia - Metz 3-1

Sabato 11 aprile

Auxerre - Nantes 0-0

Rennes - Angers

Domenica 12 aprile

Nizza - Le Havre

Tolosa - Lille

Lione - Lorient

Mercoledì 13 maggio

Brest - Strasburgo

Lens - Paris Saint-Germain

CLASSIFICA

PSG 63

Lens 59

Marsiglia 52

Lilla 50

Monaco 49

Lione 48

Rennes 47

Strasburgo 43

Lorient 38

Tolosa 37

Brest 36

Paris FC 35

Angers 33

Le Havre 28

Nizza 27

Auxerre 24

Nantes 19

Metz 15