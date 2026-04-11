Liverpool, Bayern e Barça in campo tra poco: Ngumoha preferito a Chiesa, Kane a riposo
Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool si preparano a un turno di campionato cruciale, con lo sguardo già rivolto ai ritorni dei quarti di Champions League in programma la prossima settimana.
In casa blaugrana l’attenzione è tutta sul derby contro l’Espanyol, una sfida che può pesare enormemente nella corsa al titolo. In caso di vittoria, i blaugrana potrebbero portarsi a +9 sul Real Madrid, un margine significativo a questo punto della stagione. Per questo motivo Hansi Flick sceglie di non fare turnover pesante e conferma un 4-3-3 competitivo, con questa formazione: Joan García; Araújo, Martín, Cubarsí, Balde; Pedri, Eric García, Gavi; Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermín López. Dalla panchina partono Koundé, Dani Olmo, Lewandowski, Cancelo, Rashford e il rientrante Frenkie de Jong.
Impegno sulla carta più agevole per il Bayern, atteso dalla sfida contro il St. Pauli. I bavaresi possono approfittare della sconfitta del Borussia Dortmund e allungare fino a +12 in classifica, avvicinando così l’ennesimo titolo nazionale. Kompany pensa anche alla Champions, dove i suoi potranno gestire il 2-1 conquistato al Bernabéu contro il Real Madrid. Ampio turnover e 4-2-3-1 rinnovato, questi gli 11: Neuer; Laimer, Kim, Ito, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Bischof; Jackson.
Situazione più delicata invece per il Liverpool, che deve difendere un piazzamento Champions in campionato e appare ormai quasi fuori dalla massima competizione europea dopo il pesante 2-0 subito a Parigi contro il PSG. Arne Slot opta per scelte forti, lasciando ancora una volta fuori Chiesa e puntando su Ngumoha nel suo 4-2-3-1: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Jones; Salah, Wirtz, Ngumoha; Gakpo.