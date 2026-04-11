Super Lig, il Fenerbahce mette pressione al Galatasaray: finisce 4-0 col Kayserispor
Successo largo e importante per il Fenerbahce, guidato da Talisca nella trasferta di Kayseri: Kantè sblocca la gara ma è poi il brasiliano il grande protagonista con la doppietta che chiude il discorso tre punti e fare volare i gialloazzurri a -1 dal Galatasaray, sorpassando anche il Trabzonspor, fermato sull'1-1 dall'Alanyaspor. Questa la situazione del 29° turno di Super Lig turca:
Venerdì 10 aprile
Besiktas - Antalyaspor 4-2
Sabato 11 aprile
İstanbul Başakşehir – Gençlerbirliği 3-0
Alanyaspor – Trabzonspor 1-1
Kayserispor – Fenerbahçe 0-4
Domenica 12 aprile
14:30 Konyaspor – Fatih Karagümrük
17:00 Göztepe – Kasımpaşa
20:00 Galatasaray – Kocaelispor
Lunedì 13 aprile
20:00 Eyüpspor – Samsunspor
20:00 Çaykur Rizespor – Gaziantep FK
La classifica
Galatasaray 67
Fenerbahçe 66
Trabzonspor 64
Beşiktaş 55
Başakşehir 47
Göztepe 46
Samsunspor 36
Kocaelispor 34
Gaziantep FK 34
Alanyaspor 33
Çaykur Rizespor 33
Konyaspor 31
Antalyaspor 28
Kasımpaşa 27
Gençlerbirliği 25
Kayserispor 23
Eyüpspor 22
Fatih Karagümrük 20