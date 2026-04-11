Bundelisga, 5-0 Bayern sul St. Pauli: il Meisterschale può arrivare già nel prossimo weekend
Al Millerntor-Stadion, il Bayern Monaco ha travolto il St. Pauli con un netto 0-5. I bavaresi sono passati in vantaggio al 9’ con Jamal Musiala, poi nella ripresa hanno dilagato con i gol di Leon Goretzka (53'’), Michael Olise (54’), Nicolas Jackson (65’) e Gurreiro (88'). Dominio assoluto dei campioni di Germania, che allungano ancora in classifica e confermando uno stato di forma assolutamente eccezionale. Ora il divario tra bavaresi e Borussia è di dodici punti e già nel prossimo weekend i bavaresi potrebbero festeggiare il Meisterschale.
La 29a giornata
Venerdì 10 aprile
Augusta - Hoffenheim 2-2
Sabato 11 aprile
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-1
Heidenheim - Union Berlino 3-1
Lipsia - Borussia Mönchengladbach 1-0
Wolfsburg - Eintracht Francoforte 1-2
St. Pauli - Bayern Monaco 5-0
Domenica 12 aprile
Colonia - Werder Brema
Stoccarda - Amburgo
Magonza - Friburgo
CLASSIFICA
Bayern Monaco 73
Borussia Dortmund 64
Lipsia 56
Stoccarda 53
Bayer Leverkusen 52
Hoffenheim 51
Eintracht Francoforte 42
Friburgo 37
Magonza 33
Augusta 33
Union Berlino 32
Amburgo 31
Borussia Monchengladbach 30
Brema 28
Colonia 27
St. Pauli 25
Wolfsburg 21
Heidenheim 19