Bundelisga, 5-0 Bayern sul St. Pauli: il Meisterschale può arrivare già nel prossimo weekend

Al Millerntor-Stadion, il Bayern Monaco ha travolto il St. Pauli con un netto 0-5. I bavaresi sono passati in vantaggio al 9’ con Jamal Musiala, poi nella ripresa hanno dilagato con i gol di Leon Goretzka (53'’), Michael Olise (54’), Nicolas Jackson (65’) e Gurreiro (88'). Dominio assoluto dei campioni di Germania, che allungano ancora in classifica e confermando uno stato di forma assolutamente eccezionale. Ora il divario tra bavaresi e Borussia è di dodici punti e già nel prossimo weekend i bavaresi potrebbero festeggiare il Meisterschale.

La 29a giornata

Venerdì 10 aprile

Augusta - Hoffenheim 2-2

Sabato 11 aprile

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-1

Heidenheim - Union Berlino 3-1

Lipsia - Borussia Mönchengladbach 1-0

Wolfsburg - Eintracht Francoforte 1-2

St. Pauli - Bayern Monaco 5-0

Domenica 12 aprile

Colonia - Werder Brema

Stoccarda - Amburgo

Magonza - Friburgo

CLASSIFICA

Bayern Monaco 73

Borussia Dortmund 64

Lipsia 56

Stoccarda 53

Bayer Leverkusen 52

Hoffenheim 51

Eintracht Francoforte 42

Friburgo 37

Magonza 33

Augusta 33

Union Berlino 32

Amburgo 31

Borussia Monchengladbach 30

Brema 28

Colonia 27

St. Pauli 25

Wolfsburg 21

Heidenheim 19