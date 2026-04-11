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L'Arsenal vuole allungare ma il City non molla: la 32 giornata di Premier League

L'Arsenal vuole allungare ma il City non molla: la 32 giornata di Premier LeagueTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 09:12Calcio estero
Andrea Piras

Allungare in vetta alla classifica. E’ l’obiettivo dell’Arsenal che aprirà questa 32a giornata di Premier League. La squadra di Mikel Arteta affronterà il Bournemouth oggi alle 13.30. L’intenzione è quella di staccare definitivamente il Manchester City che dopo due pareggi di fila sfiderà in trasferta il Chelsea. Dopo aver raccolto un punto in tre gare invece il Liverpool affronterò il Fulham mentre il Manchester United vuole provare ad approfittare di qualche passo falso dei cugini per avvicinarli, a patto che i Red Devils battano il Leeds. Roberto De Zerbi è chiamato a risollevare il Tottenham ma l'impegno non sarà dei più facili: in casa del Sunderland.

La 32a giornata
Venerdì 10 aprile
West Ham - Wolverhampton 4-0

Sabato 11 aprile
Arsneal - Bournemouth
Brentford - Everton
Burnley - Brighton
Liverpool - Fulham

Domenica 12 aprile
Crystal Palace - Newcastle
Nottingham Forest - Aston Villa
Sunderland - Tottenham
Chelsea - Manchester City

Lunedì 13 aprile
Manchester United - Leeds

LA CLASSIFICA
Arsenal 70
Manchester City 61
Manchester Utd 55
Aston Villa 54
Liverpool 49
Chelsea 48
Brentford 46
Everton 46
Fulham 44
Brighton 43
Sunderland 43
Newcastle 42
Bournemouth 42
Crystal Palace 39
Leeds 33
Nottingham 32
West Ham 32
Tottenham 30
Burnley 20
Wolverhampton 17

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