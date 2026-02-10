Lamine Yamal continua a infrangere record: superati Messi e Mbappé in due statistiche

Lamine Yamal continua a infrangere record. Il giovane attaccante del Barcellona è andato a segno negli ultimi tre incontri di Liga, in Champions League contro il Copenaghen e in Coppa del Re contro l’Albacete e il suo bottino stagionale parla chiaro: 15 reti e 13 assist, numeri che lo collocano tra i protagonisti assoluti della squadra, alle spalle del solo Ferran Torres, arrivato a quota 16 gol.

Segnare in cinque partite consecutive a questa età è un evento raro. Lionel Messi riuscì a centrare la stessa striscia per la prima volta solo a 20 anni, nella stagione 2007-08. Lamine, invece, ha raggiunto questo traguardo due anni prima, confermando una precocità fuori dal comune. Il gol contro il Maiorca è stato anche il numero 40 con la maglia del Barcellona in 136 presenze con la prima squadra. Ancora più impressionante il dato in campionato: 24 reti in Liga prima dei 19 anni, il miglior rendimento del XXI secolo nelle cinque grandi leghe europee, superando Kylian Mbappé, che si era fermato a 23.

Nonostante alcuni problemi al pube a inizio stagione, Yamal ha disputato il 77% dei minuti disponibili, collezionando 1.599 minuti in Liga, 514 in Champions League e sempre 90 minuti in Coppa del Re. Un impiego massiccio che ha spinto Hansi Flick a intervenire: "Dobbiamo gestire i minuti di Lamine. Si diverte, ma va protetto. Nel secondo tempo è stato fantastico".