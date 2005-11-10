Il gruppo che possiede il Liverpool guarda alla Formula 1: interesse per il team Cadillac

Il Fenway Sports Group (FSG), società proprietaria del Liverpool, avrebbe avviato trattative per l'acquisto di una quota di maggioranza nel team di Formula 1 Cadillac, all'interno di un'operazione dal valore potenziale superiore ai 2 miliardi di sterline. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Guardian, la holding americana figura tra le diverse parti interessate a rilevare la scuderia.

5,5 miliardi di sterline il valore del Liverpool, 2 quello del team Cadillac

La Cadillac è attualmente di proprietà congiunta tra General Motors e la TWG Global del finanziere Mark Walter. FSG sta valutando nuovi investimenti nel panorama sportivo globale dopo aver ceduto una quota del 38% del Liverpool, operazione che ha fissato la valutazione complessiva del club inglese a quota 5,5 miliardi di sterline.

Per il gruppo statunitense non si tratterebbe del primo passo nel mondo dello sport professionistico: FSG detiene infatti già la proprietà delle franchigie statunitensi Boston Red Sox (MLB) e Pittsburgh Penguins (NHL), oltre a una partecipazione nella scuderia automobilistica RFK Racing attiva nel campionato NASCAR. Dal canto suo, la Cadillac è entrata nel circus della Formula 1 solo lo scorso anno e si trova al momento in fondo alla classifica costruttori