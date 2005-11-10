Germania, i convocati di Klopp: out sia Bisseck che Woltemade, non ci sono 'italiani'
Simone Lorini
Il commissario tecnico della Germania, Jürgen Klopp, ha annunciato la rosa dei convocati per le prossime partite di Nations League contro la Serbia il 13 novembre e contro l'Olanda il 16 novembre. Non ci sono né Bisseck che Woltemade, in generale non sono presenti esponenti della nostra Serie A.
Si tratta della seconda lista convocata da Klopp da quando ha sostituito Julian Nagelsmann alla guida della nazionale tedesca la scorsa estate. Particolarmente sorprendente la chiamata del diciassettenne talento del Borussia Mönchengladbach, Wael Mohya, alla sua prima convocazione in nazionale maggiore.
Portieri: Alexander Nübel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax), Jonas Urbig (Bayern Monaco).
Difensori: Waldemar Anton (Dortmund), Nathaniel Brown (Bayern Monaco), Finn Jeltsch (Stoccarda), Maximilian Mittelstädt (Stoccarda), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Monaco), Malick Thiaw (Newcastle), Philipp Treu (Friburgo).
Centrocampisti: Tom Bischof (Bayern Monaco), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (RB Lipsia), Lennart Karl (Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Wael Mohya (Gladbach), Felix Nmecha (Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco), Derry Scherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool).
Attaccanti: Younes Ebnoutalib (Eintracht Francoforte), Niclas Füllkrug (Werder Brema), Kai Havertz (Arsenal).