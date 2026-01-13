Provaci ancora, Macclesfield: definito il tabellone in FA Cup, gli incroci al quarto turno

Dove potrà arrivare la favola più bella di questa edizione della FA Cup? Il Macclesfield, club della sesta serie inglese, dopo aver eliminato i detentori del trofeo - il Crystal Palace - dovrà vedersela con il Brentford dell'ex Fiorentina Mike Kayode.

È stato infatti definito il tabellone del prossimo turno, dato dal sorteggio. Le gare si giocheranno nel fine settimana del 14-15 febbraio. Fra gli altri incroci, l'Arsenal se la vedrà in casa contro il Wigan, il Liverpool ospiterà il Brighton, il Chelsea farà visita all'Hull City. Già di livello poi lo scontro Aston Villa-Newcastle. Il Manchester City affronterà la vincente di Salford-Swindon (in programma il 20 gennaio) mentre il Manchester United è già stato eliminato.

Il programma completo del quarto turno di FA Cup

Liverpool-Brighton

Stoke City-Fulham

Oxford United-Sunderland

Southampton-Leicester City

Wrexham-Ipswich Town

Arsenal-Wigan

Hull City-Chelsea

Burton Albion-West Ham

Burnley-Mansfield Town

Norwich City-West Brom

Port Vale-Bristol City

Grimsby Town-Wolves

Aston Villa-Newcastle

Manchester City-Salford/Swindon

Macclesfield-Brentford

Birmingham City-Leeds