Provaci ancora, Macclesfield: definito il tabellone in FA Cup, gli incroci al quarto turno
Dove potrà arrivare la favola più bella di questa edizione della FA Cup? Il Macclesfield, club della sesta serie inglese, dopo aver eliminato i detentori del trofeo - il Crystal Palace - dovrà vedersela con il Brentford dell'ex Fiorentina Mike Kayode.
È stato infatti definito il tabellone del prossimo turno, dato dal sorteggio. Le gare si giocheranno nel fine settimana del 14-15 febbraio. Fra gli altri incroci, l'Arsenal se la vedrà in casa contro il Wigan, il Liverpool ospiterà il Brighton, il Chelsea farà visita all'Hull City. Già di livello poi lo scontro Aston Villa-Newcastle. Il Manchester City affronterà la vincente di Salford-Swindon (in programma il 20 gennaio) mentre il Manchester United è già stato eliminato.
Il programma completo del quarto turno di FA Cup
Liverpool-Brighton
Stoke City-Fulham
Oxford United-Sunderland
Southampton-Leicester City
Wrexham-Ipswich Town
Arsenal-Wigan
Hull City-Chelsea
Burton Albion-West Ham
Burnley-Mansfield Town
Norwich City-West Brom
Port Vale-Bristol City
Grimsby Town-Wolves
Aston Villa-Newcastle
Manchester City-Salford/Swindon
Macclesfield-Brentford
Birmingham City-Leeds
