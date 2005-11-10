PSG-Barcellona è soprattutto Dembele-Yamal: sfida nella sfida per il Pallone d'Oro

Non sarà soltanto la sfida tra PSG e Barcellona, due delle squadre più in forma del momento. Al Parco dei Principi andrà in scena anche il confronto tra due dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione e tra i principali candidati al prossimo Pallone d'Oro: Ousmane Dembélé e Lamine Yamal.

I numeri parlano da soli. Tra club e nazionale, Dembélé ha collezionato 13 presenze, mettendo a referto 6 gol e 6 assist, confermandosi uno dei punti di riferimento offensivi del PSG e della Francia. Ancora più impressionante il rendimento di Lamine Yamal: il talento del Barcellona e della Spagna ha disputato 15 partite, realizzando 13 gol e 11 assist, statistiche che certificano la sua crescita costante e inesorabile.

La supersfida di Champions League diventa così anche un confronto diretto tra due stelle che stanno trascinando le rispettive squadre e che puntano al riconoscimento individuale più prestigioso del calcio mondiale. Novanta minuti che potrebbero lasciare un segno non solo nella corsa europea, ma anche in quella al Pallone d'Oro.