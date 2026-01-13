Psg eliminato a sorpresa dal Paris FC, Luis Enrique: "Risultato ingiusto, abbiamo dominato"

Luis Enrique, allenatore del PSG, nonostante il rammarico per il risultato ha elogiato la prestazione dei suoi dopo l'eliminazione subita per mano del Paris FC in Coppa di Francia. I 'cugini' si sono imposti 0-1 agli ottavi di finale. Il tecnico spagnolo ha spiegato: "Penso che sia molto facile parlare di questa partita: è stata una partita molto completa da parte nostra, abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo e abbiamo dominato la partita, non vedo alcun problema".

Poi ha aggiunto: "Ma bisogna segnare dei gol e non abbiamo segnato, è così il calcio, sono molto soddisfatto di quello che ho visto in modo collettivo e individuale. Il risultato è ingiusto ma bisogna accettarlo".

Questa sconfitta è un avvertimento per il PSG? Questo il pensiero dell'ex allenatore di Roma e Barcellona: "Se guardi il risultato, forse, ma da quello che ho visto, durante tutta la partita, siamo stati molto superiori. Il calcio è così, non è giusto. Devi saper perdere e in questo caso è chiaro che per noi è un risultato così strano".

Niente "Triplete" dunque in questa stagione, ma Luis Enrique non ci pensa: "Non era il nostro obiettivo (quello farsi eliminare dalla Coppa di Francia, n.d.r.) perché è una competizione che ci piace, dobbiamo accettarlo. Se dovessi perdere delle altre partite, vorrei che fosse in questo modo".