PSG, Dembele torna in gruppo alla vigilia della sfida di Champions col Tottenham

Buone notizie per il Paris Saint-Germain: a poco più di 24 ore dalla sfida di Champions League contro il Tottenham, Ousmane Dembélé ha preso parte all’allenamento collettivo al Campus di Poissy. Il francese, vincitore del Pallone d’Oro 2025, si era infortunato il 4 novembre scorso durante la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco (1-2).

Dembélé, già presente nelle ultime sessioni, ha quindi ottime possibilità di far parte della lista dei convocati per il match contro gli Spurs, sebbene difficilmente partirà titolare. La maglia di falso nove potrebbe infatti essere affidata a Kang-in Lee o Senny Mayulu, con l’allenatore Luis Enrique intenzionato a valutare le opzioni migliori in un ruolo chiave. L’allenamento si è svolto in condizioni climatiche difficili, con vento forte e freddo pungente, ma l’atmosfera è stata vivace e allegra. Luis Enrique ha potuto così constatare la piena disponibilità della quasi totalità della rosa, un fattore fondamentale alla vigilia di una gara di grande importanza nel percorso europeo.

La presenza di Dembélé in gruppo rappresenta un segnale positivo per il tecnico spagnolo, che potrà contare su un’arma importante sia come subentrante sia come eventuale titolare in caso di necessità. Il PSG, in vista della partita di domani sera alle 21, può dunque prepararsi al meglio con quasi tutti i suoi effettivi a disposizione.