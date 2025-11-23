Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
PSG, Luis Enrique: "Vorrei che migliorassimo ma in questo momento contano i risultati"

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 10:57Calcio estero
Niccolò Righi

Dopo la vittoria per 3-0 ottenuta dal PSG contro il Le Havre ha parlato il tecnico dei padroni di casa Luis Enrique: "È sempre difficile gestire le cose dopo una sosta per le nazionali. Bisogna controllare i minuti di ogni giocatore, la sua condizione, i viaggi che ha fatto... Penso che la cosa migliore che abbiamo ottenuto oggi sia stato il risultato. Nel primo tempo, credo che ci sia mancata precisione, ma il risultato è buono e questi tre punti sono molto importanti per noi. Spero che miglioriamo e che la squadra giochi meglio, ma in questo momento è importante ottenere risultati perché dobbiamo pensare alla prossima partita. Sarà una partita di Champions League, era importante per noi riconquistare il primo posto in campionato. Dobbiamo continuare a migliorare".

Su Goncalo Ramos: "È normale avere momenti difficili durante una stagione. Stiamo cercando di migliorare la nostra fiducia, e penso che ci siano alcuni giocatori che sono meno sicuri e per i quali questo tipo di partite sono difficili. La cosa più importante è avere la mentalità giusta per riprendersi".

Sulla prestazione opaca di Beraldo: "Ci sono alti e bassi per tutti i giocatori, non sono preoccupato, è il momento di gestirli, i giocatori devono avere quella fiducia, non è facile dare a un giocatore molte partite in questo momento, ma è normale avere questi momenti in una stagione. Che si tratti di Beraldo, Gonçalo, Mayulu, possiamo fare meglio, ma abbiamo bisogno che tutti vincano i titoli che vogliamo vincere, non sono preoccupato".

Sugli avversari: "Le Havre meritava di più, ha giocato bene, ha avuto occasioni. È dura giocare queste partite dopo una sosta per le nazionali. Bisogna gestire i minuti dei giocatori individualmente. Le Havre ha gestito bene la palla e meritava di più".

