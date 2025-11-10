Il PSG vince a Lione all'ultimo respiro. Luis Enrique: "Resilienza è la parola che amo"

Settimana intensa per il Paris Saint-Germain, che ha vissuto tutti gli stati d’animo possibili. Prima la delusione per la sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League, poi la preoccupazione per gli infortuni di Ousmane Dembélé - vincitore del Pallone d’Oro 2025 - e di Achraf Hakimi, quest'ultima causata da un duro intervento di Luis Diaz. A loro si è aggiunto Nuno Mendes, allungando la lista degli indisponibili.

Nonostante le difficoltà, il PSG ha reagito nel modo migliore, battendo l’Olympique Lione 3-2 in trasferta grazie a un gol decisivo di João Neves nei minuti di recupero. In conferenza stampa, Luis Enrique ha lodato la forza mentale dei suoi giocatori: "Resilienza è una parola che amo. Abbiamo sofferto, ma la squadra ha dimostrato determinazione e spirito vincente. Questo successo, conquistato nella difficoltà, conta tantissimo. Restiamo primi in classifica e sono soddisfatto della mentalità mostrata".

Il tecnico spagnolo non è stato l’unico a sottolineare l’importanza del successo. In zona mista, Joao Neves ha ribadito la volontà della squadra di difendere il titolo: "Il campionato è fondamentale per noi. Anche se qualcuno pensa il contrario, la Ligue 1 resta una priorità. Non molliamo mai". Sulla stessa linea Lucas Hernandez: "Si è visto oggi: volevamo chiudere la prima parte di stagione da leader e ci siamo riusciti". Con 27 punti dopo 12 giornate, il PSG guida la classifica davanti a OM e Lens. Un segnale forte: i campioni di Francia non hanno alcuna intenzione di abdicare.