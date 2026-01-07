Psg-Marsiglia vale la Supercoppa, Marquinhos: "No, non mi fanno paura"

Domani, giovedì 8 gennaio, si terrà la Supercoppa di Francia in Kuwait fra Paris Saint-Germain e Marsiglia. Il capitano del PSG, Marquinhos, ha inviato una piccola frecciata ai rivali marsigliesi nella conferenza stampa della vigilia.

Interrogato sulla possibile paura dei parigini dopo la vittoria del Marsiglia in Ligue 1 a settembre (1-0), il capitano brasiliano ha replicato: "Il Marsiglia non mi fa mai paura. Paura, no. Si rispetta sempre l'avversario. Non importa l'avversario, non ne abbiamo paura. È il nostro stato d'animo e la nostra filosofia di voler sempre vincere, fare ciò che è necessario in campo per vincere le partite".

Poi ha continuato: "Ogni partita ha la sua storia. Anche se il Marsiglia è un po' in difficoltà ultimamente in campionato, questo non significa nulla. Abbiamo esperienza, soprattutto in una finale, tutto si può vincere".

La sfida è lanciata insomma. Calcio d'inizio domani alle 19. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi è chiamato a fare un'impresa vera. Basta guardare l'albo d'oro del trofeo. Negli ultimi 12 anni, il Paris Saint-Germain ha vinto addirittura 11 volte. La striscia è stata interrotta solamente nell'edizione del 2021, vinta dal Lille (sempre contro il PSG). Sarà il Marsiglia a mettere un altro punto all'era dei parigini?