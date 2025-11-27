PSG, Ndjantou titolare a sorpresa: "Il mister sa come lavoro, non vedevo l'ora di giocare"

La grande novità di Luis Enrique per PSG-Tottenham è stata senza dubbio la presenza dal primo minuto di Quentin Ndjantou. Il tecnico spagnolo ha deciso di utilizzarlo come centravanti, una scelta che ha sorpreso molti… ma non il diretto interessato. "No, non ero sorpreso. Non vedevo l’ora di iniziare questa partita. Dimostra che il mister riconosce i miei sforzi in allenamento. Ero molto felice e ho cercato di restituirgli la fiducia", ha dichiarato ai microfoni di Canal+ il giovanissimo talento.

Pur avendo giocato principalmente da centrocampista con la prima squadra finora, il diciottenne parigino non è apparso affatto fuori ruolo. "Ho sempre giocato lì, è in attacco che ho iniziato a giocare a calcio. Non era una novità. Sono un giocatore polivalente, il mister ha sfruttato questa qualità", ha spiegato Ndjantou, Titolare al centro dell’attacco con Barcola e Kvaratskhelia ai lati, Ndjantou ha disputato 79 minuti in una partita spettacolare, conclusa con la vittoria del PSG per 5-3 al Parc des Princes. Nonostante qualche momento di pausa, non ha mai avuto paura di osare, dimostrando che l’esperienza conta poco se si ha coraggio e determinazione.

Una prestazione che ha conquistato anche Luis Enrique: "È stato sensazionale. Una vera nuova risorsa per la squadra. Sono molto contento di lui", ha dichiarato l’allenatore, visibilmente soddisfatto della prova del giovane talento parigino.