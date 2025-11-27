Dieci gol tra Napoli e Liverpool, è un PSV da impazzire: tanti ex Serie A protagonisti

Il PSV Eindhoven si sta confermando come una delle grandi sorprese della Champions League 2025/26. Dopo aver battuto il Napoli 6-2, ieri è arrivato un altro risultato clamoroso: il 4-1 inflitto al Liverpool ad Anfield. I campioni d’Olanda hanno quindi segnato dieci gol contro due delle squadre più forti d’Europa, i campioni d'Italia e d'Inghilterra in carica, dimostrando una capacità offensiva fuori dal comune e un coraggio tattico raro per una squadra che non partiva favorita.

Questi risultati eccezionali sono frutto di un mix tra la qualità dei singoli e le scelte dell'allenatore. Peter Bosz sta dando continuità alla squadra che ha portato a una serie di undici risultati utili consecutivi, con tanti ex Serie A protagonisti: Kovár tra i pali, Dest, Schouten, Gasiorowski e Salah-Eddine in difesa; Mauro Júnior regista a centrocampo con Veerman e Saibari a garantire creatività e costruzione; in attacco, Dennis Man, Guus Til e Ivan Perisic. Questa continuità ha permesso al PSV di consolidarsi: contro Liverpool e Napoli, uomini chiave come Til, Man e Perisic hanno mostrato grande incisività, con gol e assist decisivi, mentre Driouech ha "spaccato" la partita dalla panchina ancora una volta.

La squadra ha messo in campo grande intensità e pressing alto costante, sorprendendo avversari abituati a controllare il gioco. Il PSV, nonostante abbia affrontato avversari fortissimi, ha conquistato ben otto punti in cinque giornate ed è in piena corsa per la qualificazione agli ottavi. La chiave di questi successi è la combinazione tra coraggio, gioco collettivo e capacità di sfruttare i momenti decisivi.