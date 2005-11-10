PSG, Nuno Mendes salta il Barcellona: infortunio alla coscia, Luis Enrique cerca alternative

Il Paris Saint-Germain perde Nuno Mendes in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma martedì alle 21. Il terzino portoghese, uscito all'86' della partita vinta per 3-1 contro lo Strasburgo, non sarà a disposizione di Luis Enrique per la terza giornata della competizione europea. Inizialmente, l'allenatore spagnolo aveva mostrato cautela sulle condizioni del giocatore: "Non so se si possa parlare di infortunio", aveva dichiarato dopo la gara di sabato. Gli esami effettuati domenica hanno però confermato l'indisponibilità del laterale sinistro, alle prese con un problema alla coscia.

PSG, chi sostituirà Nuno Mendes contro il Barcellona?

L'assenza del portoghese rappresenta una perdita importante per il PSG, soprattutto in una partita che promette un confronto diretto ad alta intensità sulla fascia. Nuno Mendes aveva infatti dominato il duello con Lamine Yamal negli ottavi di finale dell'ultimo Mondiale, vinti dalla Spagna per 1-0. Per sostituirlo, Luis Enrique può valutare diverse soluzioni. La prima è Lucas Digne, alternativa naturale sulla corsia sinistra, che aveva invece sofferto contro l'esterno blaugrana nelle semifinali della Coppa del Mondo. Un'altra possibilità è Warren Zaïre-Emery, già impiegato in quel ruolo a inizio stagione per sopperire all'assenza del portoghese per squalifica.

Resta inoltre candidabile Lucas Hernandez, ormai utilizzato più frequentemente al centro della difesa, mentre Joao Neves rappresenta un'opzione meno probabile. Il tecnico spagnolo dovrà quindi scegliere la soluzione più adatta per contenere le accelerazioni di Yamal e mantenere gli equilibri della squadra in una sfida cruciale per il percorso europeo del PSG.