Barcellona, Raphinha torna a disposizione: nel mirino PSG e Real Madrid

Raphinha è pronto a riprendersi il Barcellona nel momento più delicato della stagione. Dopo aver disputato venti minuti contro il Betis, il brasiliano si candida per la prima grande settimana dei blaugrana, attesi dalla sfida di Champions League contro il PSG e dal Clasico di Liga contro il Real Madrid. Il capitano aveva saltato le prime due partite dopo la sosta per le nazionali, contro Getafe e Galatasaray, dopo essere stato sostituito all'intervallo durante Brasile-Australia e aver lasciato in anticipo il ritiro della Seleçao. La priorità del giocatore e del club era recuperarlo in vista degli impegni più importanti: un obiettivo che, alla luce del rientro contro il Betis, sembra essere stato raggiunto.

Gestione prudente per evitare ricadute

Raphinha non ha riportato ufficialmente un infortunio, ma lo staff medico ha preferito concedergli un periodo di riposo dopo la comparsa di alcuni fastidi muscolari. Una scelta dettata anche dai precedenti della scorsa stagione, quando il brasiliano aveva saltato partite decisive. Il presidente Joan Laporta aveva indicato nella trasferta di Parigi il possibile momento del rientro del capitano, mentre Hansi Flick aveva anticipato che il giocatore sarebbe rimasto a riposo nelle due gare successive alla pausa internazionale. Le scelte dello staff sono state quindi orientate alla prudenza, con l'obiettivo di evitare rischi inutili in una fase cruciale dell'annata.

Raphinha, numeri importanti contro il PSG

Resta da capire quale sarà il minutaggio del brasiliano nella sfida di Champions League. Dopo i venti minuti disputati contro il Betis, Flick potrebbe decidere di reinserirlo gradualmente, aumentando il suo impiego senza compromettere la condizione fisica in vista del Clasico. Raphinha rappresenta una risorsa fondamentale per il Barcellona, soprattutto considerando il suo rendimento contro il PSG. Nei quarti di finale di Champions League della stagione 2023-24, l'attaccante aveva realizzato tre gol contro i francesi: una doppietta nella vittoria per 3-2 all'andata e una rete nel ritorno, terminato 4-1 per i blaugrana.