Premier League, vittorie per Bournemouth e Brighton. Frena ancora il Manchester United

Oggi pomeriggio si sono giocate tre gare valide per la settima giornata della Premier League. Il Bournemouth ha piegato per 2-0 il Sunderland grazie alle reti realizzate nel promo tempo da Tavernier e nel secondo da Evanilson. Un successo fondamentale in chiave salvezza, che lascia invece gli avversari in penultima posizione.

Goleada del Brighton contro il Crystal Palace. 5-0 il risultato finale firmato da un autogol di Canvot e dalle reti di Gomez, Ayari, Kostoulas e Hinshelwood. Il risultato lancia la squadra al secondo posto in attesa dell’Arsenal. Infine frena il Manchester United in casa del Leeds. Finisce 1-1 con le reti di Mbeumo per i Red Devils e Calvert-Lewin per i padroni di casa. I Red Devils restano così in 13esima posizioni sfacciatissimi dalla zona coppe.

Il programma della settima giornata di Premier League

Sabato 17 ottobre

Everton - Chelsea 0-2

Brentford - Liverpool 1-2

Fulham - Hull City 1-0

Manchester City - Ipswich 3-2

Newcastle - Aston Villa 0-1

Domenica 18 ottobre

Bournemouth - Sunderland 2-0

Brighton - Crystal Palace 5-0

Leeds - Manchester United 1-1

Nottingham Forest - Arsenal

Lunedì 19 ottobre

Tottenham - Coventry

CLASSIFICA

1. Manchester City 21

2. Brighton 16

3. Arsenal 15*

4. Chelsea 13

5. Liverpool 12

6. Brentford 10

7. Everton 10

8. Leeds 10

9. Hull City 9

10. Ipswich 9

11. Newcastle 8

12. Aston Villa 8

13. Crystal Palace 7

14. Manchester United 7

15. Coventry 6*

16. Bournemouth 6*

17. Nottingham Forest 5*

18. Fulham 5

19. Sunderland 4

20. Tottenham 3

*Una partita in meno