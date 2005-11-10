Premier League, vittorie per Bournemouth e Brighton. Frena ancora il Manchester United
Alessandra Stefanelli
Oggi pomeriggio si sono giocate tre gare valide per la settima giornata della Premier League. Il Bournemouth ha piegato per 2-0 il Sunderland grazie alle reti realizzate nel promo tempo da Tavernier e nel secondo da Evanilson. Un successo fondamentale in chiave salvezza, che lascia invece gli avversari in penultima posizione.
Goleada del Brighton contro il Crystal Palace. 5-0 il risultato finale firmato da un autogol di Canvot e dalle reti di Gomez, Ayari, Kostoulas e Hinshelwood. Il risultato lancia la squadra al secondo posto in attesa dell’Arsenal. Infine frena il Manchester United in casa del Leeds. Finisce 1-1 con le reti di Mbeumo per i Red Devils e Calvert-Lewin per i padroni di casa. I Red Devils restano così in 13esima posizioni sfacciatissimi dalla zona coppe.
Il programma della settima giornata di Premier League
Sabato 17 ottobre
Everton - Chelsea 0-2
Brentford - Liverpool 1-2
Fulham - Hull City 1-0
Manchester City - Ipswich 3-2
Newcastle - Aston Villa 0-1
Domenica 18 ottobre
Bournemouth - Sunderland 2-0
Brighton - Crystal Palace 5-0
Leeds - Manchester United 1-1
Nottingham Forest - Arsenal
Lunedì 19 ottobre
Tottenham - Coventry
CLASSIFICA
1. Manchester City 21
2. Brighton 16
3. Arsenal 15*
4. Chelsea 13
5. Liverpool 12
6. Brentford 10
7. Everton 10
8. Leeds 10
9. Hull City 9
10. Ipswich 9
11. Newcastle 8
12. Aston Villa 8
13. Crystal Palace 7
14. Manchester United 7
15. Coventry 6*
16. Bournemouth 6*
17. Nottingham Forest 5*
18. Fulham 5
19. Sunderland 4
20. Tottenham 3
*Una partita in meno