PSG, nuovo talento per Luis Enrique: prelevato dal Troyes il 2007 N'Guessan
Nuovo talentino a disposizione di Luis Enrique per il suo PSG.
Il club campione di Ligue 1 e Champions League attraverso una nota apparsa su propri canali ufficiali ha comunicato l'acquisizione del cartellino di Landry N'Guessan, centrocampista ivoriano classe 2007 dal Troyes.
Per il giovane nato ad Akoupé, reduce da una stagione nella seconda squadra del club dell'Aube, accordo di formazione biennale con il sodalizio parigino.
