Ufficiale Il PSG manda un giovane a fare esperienza: Zague va in prestito al Kas Eupen

Movimento in uscita per il PSG, che cede il giovane Yoram Zague in prestito ai belgi del KAS Eupen. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il KAS Eupen ha concordato il prestito del terzino destro Yoram Zague dal Paris Saint-Germain. Il diciannovenne è stato recentemente ceduto in prestito ai campioni danesi dell'FC Copenhagen e giocherà per il KAS Eupen fino al 30 giugno. Il nuovo acquisto porta con sé esperienza sia a livello nazionale che internazionale.

Yoram Zague è nato il 15 maggio 2006 a Parigi e gioca nelle giovanili del Paris Saint-Germain dal 2019. È diventato titolare e capitano della squadra Under 19, con la quale ha anche militato nella UEFA Youth League. Ha indossato la maglia della nazionale francese in totale 27 volte nelle categorie U17, U18 e U19.

Nel maggio 2024, ha fatto il suo debutto professionistico con il PSG in Ligue 1 e ha segnato il suo primo gol da professionista il giorno del suo 18° compleanno. Ha collezionato nove presenze in Ligue 1 entro l'estate del 2025, prima di essere ceduto in prestito all'FC Copenhagen per ulteriore minutaggio e esperienza. Con i campioni di Danimarca, ha giocato sei partite di Champions League, sette partite di Superliga danese e due partite di coppa nella prima metà di quella stagione. KAS Eupen non vede l'ora di lavorare con Yoram Zague e gli dà un caloroso benvenuto nel team Pandas".