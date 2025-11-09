PSV a valanga: 5-1. Il Feyenoord cade e si allontana: la classifica in Eredivisie
Il Go Ahead Eagles fa un favore al PSV Eindhoven battendo il Feyenoord per 2-1 nel posticipo della 12^ giornata in Eredivisie. Con questa sconfitta dunque il Feyenoord rimane fermo a 28 punti, prestando il fianco allo scatto del PSV in vetta solitaria grazie alla schiacciante vittoria per 5-1 contro l'AZ, in trasferta. Vediamo di seguito tutti i risultati dell'Eredivisie olandese, con la classifica aggiornata.
Risultati e marcatori di oggi:
Utrecht-Ajax 2-1
45+1' Didden (U), 56' Godts (A), 54' Haller (U)
AZ-PSV 1-5
5' Mauro Junior (P), 11', 28' e 89' Til (P), 34' Mijnans (AZ), 62' Veerman (P)
Go Ahead Eagles-Feyenoord 2-1
13' rig Deijl (GAE), 86' James (GAE), 89' Watanabe (F)
NEC-Groningen 2-0
51' Sano (N), 61' Shiogai (N)
12^ giornata in Eredivisie
Twente-Telstar 0-0
Excelsior-Heracles 1-2
Volendam-NAC 2-1
Fortuna Sittard-Heerenveen 2-0
Zwolle-Sparta Rotterdam 1-0
Utrecht-Ajax 2-1
NEC-Groningen 2-0
AZ-PSV Eindhoven 1-5
Go Ahead Eagles-Feyenoord 2-1
CLASSIFICA EREDIVISIE
1. PSV 31 punti
2. Feyenoord 28
3. AZ Alkmaar 24
4. Ajax 20
5. Utrecht 19
6. Groningen 19
7. NEC 18
8. Twente 16
9. Go Ahead Eagles 16
10. Sittard 16
11. Sparta Rotterdam 16
12. Heerenveen 14
13. FC Volendam 13
14. Breda 12
15. Zwolle 12
16. Excelsior 10
17. Telstar 9
18. Heracles 9
