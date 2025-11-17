Inghilterra, Tuchel: "Era difficile battere l'Albania. Cambi? Abbiamo una squadra forte"

Con il successo per 0-2 in trasferta contro l'Albania, l'Inghilterra ha fatto 8 su 8 nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 chiudendo con un indiscutibile primo posto il Gruppo K. Il ct inglese Thomas Tuchel, ai microfoni di ITV Sport, ha commentato così il match: "Oggi è stata una giornata difficile. Eravamo in pieno controllo e all'improvviso ne abbiamo perso un po', ma superare alcuni momenti difficili e aprire la partita con un gol su calcio piazzato è stato davvero positivo. Avere la qualità necessaria per arrivare fino alla fine della partita è stato fantastico. Tutti sono contenti e se lo meritano".

"Ho capito che era difficile batterli - prosegue - e che ci voleva questo piccolo momento, che fosse un calcio piazzato o un momento magico della partita, per aprire la partita e farci acquisire un po' di fiducia. Quindi, abbiamo dovuto aspettare, ma volevamo anche dare segnali dalla panchina con cambi offensivi che eravamo lì per vincere e che continuavamo a spingere".

Sull'impatto dei subentrati: "Abbiamo una squadra molto forte e tutti quelli che iniziano meritano di esserlo, ma influenzare le partite dalla panchina è un privilegio e i ragazzi sono fantastici".