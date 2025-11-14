Nigeria, Osimhen sbaglia sul più bello. A fine partite arrivano le scuse alla squadra per l'errore

Nel momento più drammatico, Victor Osimhen, il talentuoso attaccante della Nigeria, ha fallito una clamorosa occasione nella partita di qualificazione ai Mondiali contro il Gabon. La sfida si è svolta in Marocco giovedì, con le Super Eagles impegnate al massimo per assicurarsi una vittoria cruciale che avrebbe alimentato i loro sogni di qualificazione. Per un giocatore che solitamente conclude le azioni con glaciale precisione, l'errore di Osimhen in un momento così critico, con la partita in bilico, è stato assolutamente insolito.

Appena è suonato il fischio finale, Osimhen non ha nascosto il suo senso di colpa. Rivolgendosi ai suoi compagni di squadra, ha offerto le sue sincere scuse. Parlando dopo la partita ha confermato: "Ho chiesto immediatamente scusa alla squadra". Sapeva che quell'occasione mancata avrebbe potuto cambiare le sorti della partita per la Nigeria, e il peso dell'errore lo tormentava chiaramente.

Tuttavia, anche di fronte a questo amaro intoppo, lo spogliatoio ha rifiutato di lasciarsi sopraffare dalla tristezza. I suoi compagni si sono stretti attorno a lui, incoraggiandolo e lodando il suo sforzo incessante e l'innegabile impatto in campo. Dopo tutto, Osimhen è stato un vero 'game-changer' per le Super Eagles ultimamente, segnando gol con regolarità e guidando la squadra con cuore di leone.