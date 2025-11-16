Commenti sessisti ai danni dell'arbitro donna: in Inghilterra sospesa partita di settima divisione

Brutto episodio di cronaca nel calcio amatoriale inglese, che macchia la giornata sportiva e accende i riflettori su un tema delicato. La gara tra AFC Rushden & Diamonds e Coventry Sphinx, valida per la Northern Premier League Midlands Division, è stata sospesa all'intervallo a causa di gravi accuse sessiste rivolte all'arbitro donna.

Secondo quanto raccontato dal club di casa in un comunicato stampa, la decisione è arrivata in seguito a un commento di natura sessista indirizzato alla direttrice di gara. I dirigenti dell'AFC Rushden & Diamonds hanno espresso "profonda preoccupazione e delusione" per l'accaduto. L'allenatore, Elliot Sandy, ha spiegato che la persona responsabile, dopo un primo allontanamento temporaneo, è rientrata in campo, portando l'arbitro a ritenere di "non essere al 100%" per proseguire.

Nonostante il tentativo di identificazione dell'autore, l'azione è stata finora infruttuosa. Il club ha comunque assicurato che la questione è stata segnalata alle autorità competenti e che, se il responsabile dovesse risultare legato all'AFC Rushden & Diamonds, "adotteremo le misure più severe possibili in conformità con le politiche e i valori del club". Anche il Coventry Sphinx ha preso posizione, affermando che "linguaggio o azioni discriminatorie non hanno posto nel calcio".

Al momento dell'interruzione, l'AFC Rushden & Diamonds era in vantaggio per 1-0 grazie al rigore trasformato da Bruno Andrade. Un risultato sportivo messo in ombra da un gesto inqualificabile che l'allenatore Sandy ha "ovviamente condannato", definendolo un episodio che "non ha senso nel calcio".