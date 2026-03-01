Il Borussia ha salutato in anticipo Emre Can? In scadenza, il tedesco può aver finito la stagione

Serata amara per il Borussia Dortmund, sconfitto 3-2 dal Bayern Monaco nel Klassiker che ha di fatto spento le residue speranze di titolo. Ma oltre al risultato, a preoccupare è soprattutto l’infortunio di Emre Can.

Il centrocampista, ex Liverpool, è crollato a terra nel finale del primo tempo tenendosi il ginocchio. Già all’11’ aveva accusato un problema alla caviglia, ma aveva scelto di stringere i denti. Dopo un duro contrasto con Konrad Laimer, ha continuato a giocare fino al recupero, quando è stato costretto ad alzare bandiera bianca, sostituito da Ramy Bensebaini.

Nel post gara, il tecnico Niko Kovac non ha nascosto la preoccupazione: "Il medico non ha un buon presentimento. La visita iniziale non è positiva". Alla domanda su una possibile rottura del legamento crociato anteriore, la risposta è stata eloquente: "Sembra un po’ così. Anche lui ha sentito qualcosa". Can, in scadenza di contratto a fine stagione, rischia così di aver già disputato la sua ultima partita in giallonero. Si attende l’esito degli esami, ma le sensazioni non sono incoraggianti.