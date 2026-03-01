Rottura del crociato per Emre Can: arriva l'amara conferma del Borussia Dortmund

Arriva la conferma della peggiore delle ipotesi per il grave infortunio riportato da Emre Can. Il Borussia Dortmund, sconfitto 3-2 dal Bayern Monaco nel Klassiker che ha di fatto spento le residue speranze di titolo, ha comunicato che il giocatore ha riportato la rottura dei legamento crociato del ginocchio sinistro.

Questo il comunicato del club: "Il Borussia Dortmund dovrà fare a meno di Emre Can per un lungo periodo. Il capitano del BVB ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante la partita di Bundesliga contro l'FC Bayern Monaco e dovrà restare fuori per diversi mesi.

Il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl ha dichiarato: "L'infortunio di Emre è estremamente doloroso. Non solo per lui, ma per tutti noi. È il nostro capitano, mette sempre la squadra al primo posto ed è una parte importante del nostro club. Emre riceverà tutto il nostro supporto nei prossimi mesi affinché possa riprendersi completamente".

Il centrocampista, ex Liverpool, è crollato a terra nel finale del primo tempo tenendosi il ginocchio. Già all’11’ aveva accusato un problema alla caviglia, ma aveva scelto di stringere i denti. Dopo un duro contrasto con Konrad Laimer, ha continuato a giocare fino al recupero, quando è stato costretto ad alzare bandiera bianca, sostituito da Ramy Bensebaini.