Echeverri cerca squadra per 6 mesi: il Rennes stacca il numerino, il City ha altri piani

Il Rennes tiene le antenne dritte. Totalmente rilanciato con 6 vittorie nelle ultime 7 partite, tra cui una qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa di Francia, il gruppo di Habib Beye ha trovato i propri riferimenti e i sorrisi sempre più numerosi delle ultime settimane sembrano aver rassicurato i dirigenti, che non intendono stravolgere tutto a metà stagione nel mercato invernale.

Eppure un'occasione di mercato per gennaio stuzzica le papille gustative del management del club di Ligue 1: secondo le informazioni di Ouest-France, noto quotidiano francese, un nome piace molto ai dirigenti del Rennes ed è Claudio Echeverri. I bretoni si sarebbero inseriti nella corsa per accogliere il talento argentino di 19 anni a casa, dopo che il Manchester City lo aveva acquistato dal River Plate nel 2024 per circa 20 milioni di euro.

Il prestito stabilito in estate al Bayer Leverkusen è andato a monte negli ultimi giorni, visto che il club delle Aspirine non è rimasto convinto del Diablito e al tempo stesso il giocatore non ha trovato il feeling prima con Ten Hag e poi con mister Hjulmand. Dopo appena 3 presenze da titolare, il club tedesco ha appena interrotto il contratto di trasferimento a titolo temporaneo dell'argentino classe 2006, mentre il City ragiona sulle possibilità: un collocamento al Girona, che fa parte del City Football Group, sarebbe un'ipotesi più che possibile.

Interrogato da Bolavip su un possibile ritorno al River Plate, l'agente Montepaone aveva dichiarato recentemente: "È ciò che Claudio vuole, ma non è il desiderio del Manchester City. Ho già fissato alcuni incontri con i dirigenti e decideremo quale sarà il futuro di Claudio, ma ti anticipo che sarà in Europa", la rivelazione dell'agente di Echeverri. "Sono due le squadre che vogliono Claudio. Il Girona è l’opzione più concreta, ma non possiamo escludere neanche il Villarreal".