"Succede qualcosa di strano": stile Stranger Things, il Lens annuncia il 1° colpo invernale

Il Lens si supera. Dopo aver annunciato in estate l’arrivo dell'ex Udinese Florian Thauvin con dei codici e la grafica del celebre cartone animato 'I Simpson', l'ufficio comunicazione del club di Ligue 1 stavolta ha cavalcato l'onda di una serie di successo targata Netflix, ossia 'Stranger Things' per ufficializzare il nuovo colpo invernale Amadou Haidara.

In un video pubblicato sui social network, Undici, uno dei protagonisti principali della serie, accende la televisione - in una sequenza tratta dalla prima stagione di Stranger Things - e scopre che "stanno succedendo cose strane al Lens", che "situazione insolita", "il Lens è leader della Ligue 1 davanti al PSG". Con tono anche ironico, il club francese però ha sfruttato la celeberrima serie tv per annunciare ufficialmente il primo colpo del mercato invernale che inizierà ufficialmente solo il 1° gennaio.

L'ingaggio di Haidara, centrocampista maliano (48 presenze), è un segnale forte da parte del Lens, determinato a recitare il ruolo di guastafeste e a lottare per i primi posti in Ligue 1 fino alla fine. Il giocatore, 27 anni, si è legato ai Sang et Or fino al 2029, ha precisato il club sul proprio sito Internet. Secondo L’Équipe, il Lens avrebbe speso soltanto 3 milioni di euro, bonus compresi, per assicurarsi il giocatore esperto ma con poco minutaggio in stagione al Lipsia, dove militava dal 2019. "Amadou si è affermato a Lipsia come uno dei migliori centrocampisti della Bundesliga e le sue qualità tecniche, di inserimento e di recupero sono ormai riconosciute in Europa", lo ha elogiato Jean-Louis Leca, direttore sportivo del Lens.