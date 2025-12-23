Maresca si ritira dalla corsa per Semenyo: perché questa scelta del Chelsea (per ora)

La decisione è ormai presa. La certezza viene data da The Atletic: il Chelsea ha deciso di non portare a termine l’acquisto di Antoine Semenyo dopo un primo sondaggio. Stando a quanto rivelato, il club londinese gradisce enormemente il profilo dell'ala destra classe 2000 ghanese, dopo aver espresso un interesse a negoziare un possibile ingaggio in questo mercato invernale. Eppure qualcosa è cambiato.

Dalle parti di Stamford Bridge non hanno intenzione di approfondire la situazione legata a Semenyo: c'è fiducia nella profondità e nella qualità della rosa già a disposizione dell’allenatore Enzo Maresca. Ciò nonostante, la pista non è completamente scartata, perché il Chelsea vorrebbe continuare a seguire il percorso del giocatore al Bournemotuh in Premier League per un possibile ritorno di fiamma nell'estate del 2026.

Tra i più forti pretendenti per Semenyo spicca il Liverpool, da mesi sulle sue tracce, così come il Manchester United. Semenyo sta portando avanti una stagione certamente positiva, con 8 gol e 3 assist in 16 presenze in Premier League. La clausola rescissoria presente nel suo contratto con le Cherries si aggira intorno ai 74 milioni di euro circa qualora un club volesse acquistare subito l'esterno d'attacco ghanese, altrimenti la cifra scenderebbe considerevolmente nel prossimo mercato estivo.