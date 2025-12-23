Mahrez e le critiche: "Più invecchi, più non giochi nei club migliori e più succede..."

Tocca all’Algeria domani entrare in scena nella Coppa d'Africa 2025 ed esordire nella prima partita contro il Sudan nel gruppo E. La pressione è tanta, mentre riaffiorano i ricordi delle due precedenti eliminazioni nella fase a gironi nel 2022 e nel 2023. Presente in conferenza stampa, uno dei leader della Nazionale Riyad Mahrez ha cercato di sorvolare sul fatto e analizzare il match previsto alla vigilia dell’esordio delle Fennec.

"La mentalità è molto buona. Non pensiamo affatto a ciò che è successo in passato", ha garantito l'ex Manchester City, ora all'Al Ahli. "Pensiamo solo a fare una buona prestazione domani", ha dichiarato di fronte alla stampa il 34enne algerino. "I marocchini ci hanno accolto molto bene. Siamo super felici di essere dai nostri vicini. Daremo tutto per fare qualcosa di grande qui in Marocco", ha aggiunto Mahrez, prima di affrontare il tema delle critiche nei suoi confronti.

"Fa parte del calcio. Più invecchi, più non giochi nei club migliori, più sei soggetto alle critiche", ha analizzato chiaramente l'ex Manchester City, che è approdato in Arabia Saudita da più di due anni. "Ma non ci faccio caso. Cerco di aiutare la squadra il più possibile. Abbiamo un grande gruppo, una grande squadra, e dobbiamo dimostrarlo tutti insieme, a partire da domani".