Francia bloccata dall'Islanda, Kounde fa mea culpa: "Mio errore sul gol del 2-2"

La Francia ha sprecato un vantaggio prezioso in Islanda, chiudendo sul 2-2 la sfida di qualificazione ai Mondiali 2026. Dopo il gol di Jean-Philippe Mateta (68’), che aveva ribaltato il punteggio, i Blues hanno subito il pareggio appena due minuti più tardi, su un grave errore difensivo che ha lasciato Kristian Hlynsson libero di battere Mike Maignan sotto la traversa.

Al termine della gara, Jules Koundé ha riconosciuto le proprie responsabilità sull’azione del secondo gol islandese. "Non ho ancora rivisto il gol, ma ho la sensazione che avrei potuto fare molto meglio", ha ammesso il difensore del Barcellona a L’Équipe. "Abbiamo concesso troppo facilmente la profondità. Ho avuto un cattivo riflesso, ho fatto un passo in avanti per provocare il fuorigioco, come facciamo spesso al Barça, ma in quel momento avrei dovuto invece arretrare. È un errore che ci è costato caro".

Il commissario tecnico Didier Deschamps non ha nascosto la propria delusione. "Eravamo troppo alti, mal posizionati. Forse ci siamo rilassati dopo il secondo gol, ma non può succedere a questo livello. È quello che ci ha impedito di vincere", ha dichiarato a TF1. Il tecnico ha poi ribadito in conferenza stampa: "Abbiamo fatto meglio nella ripresa, ma ci siamo un po’ troppo rilassati. L’Islanda non ha avuto molte occasioni, ma abbiamo commesso un errore difensivo che non deve ripetersi".